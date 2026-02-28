Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли

сегодня в 05:22

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее сообщалось, что очередь из около 700 машин появилась у Крымского моста после перекрытия ночью.

