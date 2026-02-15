сегодня в 08:36

У Крымского моста появилась очередь из около 700 авто после перекрытия накануне

Очередь из около 700 машин появилась у Крымского моста после перекрытия ночью. Движение по мосту снова запущено, сообщает Telegram-канал « Крымский мост: оперативная информация ».

Объект инфраструктуры перекрывали вечером 14 февраля. Сообщение об этом появилось в 19:00. Движение возобновили только утром 15 февраля, а соответствующее объявление опубликовали в 06:26.

Со стороны Тамани в очередь на досмотр стоят 485 автомобилей. Ждать им придется примерно два часа.

В очередь на досмотр со стороны Керчи стоят 235 автомобилей. Водителям придется ждать примерно час.

