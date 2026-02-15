У Крымского моста появилась очередь из около 700 авто после перекрытия накануне
Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори
Очередь из около 700 машин появилась у Крымского моста после перекрытия ночью. Движение по мосту снова запущено, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Объект инфраструктуры перекрывали вечером 14 февраля. Сообщение об этом появилось в 19:00. Движение возобновили только утром 15 февраля, а соответствующее объявление опубликовали в 06:26.
Со стороны Тамани в очередь на досмотр стоят 485 автомобилей. Ждать им придется примерно два часа.
В очередь на досмотр со стороны Керчи стоят 235 автомобилей. Водителям придется ждать примерно час.
