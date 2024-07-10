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Движение трамваев восстановили после ДТП на юге Москвы

Движение трамваев № 26 и № 38 восстановили после дорожно-транспортного происшествия на путях на Загородном шоссе на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В среду днем на железнодорожных путях в районе остановки «Севастопольский проспект, 1» произошло ДТП, которое стало причиной задержки трамваев.

В настоящее время движение общественного транспорта восстановлено.

Ранее пассажирский электробус перевернулся в районе дома № 35 на Лухмановской улице в Москве. Электробус наехал на мачту городского освещения, а затем опрокинулся на бок.