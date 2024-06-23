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В Москве на Лухмановской улице перевернулся электробус

Пассажирский электробус перевернулся в районе дома 35 на Лухмановской улице в Москве, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС РФ по городу Москве.

На место происшествия прибыло пожарно-спасательное подразделение. Установлено, что электробус наехал на мачту городского освещения, а затем опрокинулся на бок.

В момент переворота в электробусе не было пассажиров, в нем находился только водитель. Он не пострадал.

Для подъема транспортного средства использовали автокран. По данным Дептранса столицы, ДТП произошло с участием электробуса 792 маршрута.

Ранее в Сети появились кадры перевернутого синего электробуса. На видео запечатлели момент того, как автобус лежит на боку, частично закрыв пешеходный переход. Видно, что у транспортного средства выбиты окна.