Уиткофф рассказал, когда пройдут переговоры США и Ирана

Политика

Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что переговоры США и Ирана пройдут, вероятнее всего, на следующей неделе, пишет ТАСС.

«Очень скоро. Возможно, на следующей неделе», — отметил он.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа  высказалась  об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ    утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа  высказалась  об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ    утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.