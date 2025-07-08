Уиткофф рассказал, когда пройдут переговоры США и Ирана
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что переговоры США и Ирана пройдут, вероятнее всего, на следующей неделе, пишет ТАСС.
«Очень скоро. Возможно, на следующей неделе», — отметил он.
В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.
В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.