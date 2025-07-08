Лето и тромбы: кто в зоне риска и как защитить себя

«Жара приводит к потере жидкости через пот, если не восполнять водный баланс, кровь становится гуще. Это создает благоприятные условия для образования тромбов. Длительная неподвижность — перелеты, длительные поездки в автобусах или автомобилях, сидячий образ жизни в отпуске — все это снижает кровоток в ногах, особенно в глубоких венах, что может привести к тромбозу глубоких вен», — сказала Малай.

Она отметила, что у некоторых людей есть скрытые или диагностированные нарушения, при которых кровь свертывается быстрее. Это может быть связано с генетикой, хроническими заболеваниями, приемом некоторых медикаментов, например, гормональных препаратов, или недавними операциями.

Эксперт рассказала о зоне риска: люди с варикозной болезнью вен; пациенты с предыдущими тромбозами или тромбоэмболией; женщины, принимающие оральные контрацептивы; беременные и женщины в послеродовом периоде; люди с онкологическими заболеваниями; пациенты с избыточным весом и малоактивным образом жизни; люди после операций или с заболеваниями крови.