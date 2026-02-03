сегодня в 11:49

С 09:35 вторника не было движения поездов на перегоне Львовская — Гривно на МЦД-2 по пути на Москву. В данный момент составы следуют штатно. Об этом сообщает Telegram-канал « Подслушано электрички Москвы ».

На Курском направлении задерживался ряд поездов дальнего пригорода по направлению к столице. Это случилось из-за ранее остановившегося на участке Львовская — Гривно по техническим причинам состава. Поезд уже отправился.

ЦППК и МЖД предприняли все необходимые меры для уменьшения опозданий поездов.

Утром 3 февраля на всех направлениях МЦД зафиксировали задержки поездов. Некоторые из них были отменены.

