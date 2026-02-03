Жители Подмосковья могут массово опоздать на работу из-за задержек на МЦД

Задержки и отмены поездов, предположительно, зафиксировали на всех линиях МЦД. На МЦД-3 по состоянию на 07:00 не было движения поездов по станции Раменское, сообщает « Подслушано электрички Москвы ».

Там ожидаются массовые задержки поездов, в том числе по обороту от опаздывающих. Еще их фиксируют на Рязанском направлении из области по направлению к Москве.

Также поезда задерживаются по станции Куровская в обе стороны. Они могут ехать медленнее обычного с последующими стоянками перед Куровской и увеличением времени в пути. Не исключены внеплановые сокращения и отмена.

На МЦД-4 по состоянию на 07:10 поезда перед Реутовым на Москву шли с задержкой с опозданием на около 10 минут. Ряд из них был отменен.

На МЦД-1 и МЦД-2 тоже фиксируются задержки и отмены. Перевозчик отмечает, что во всем виновата непогода.

