сегодня в 08:07

Движение поездов на «серой» ветке метро ввели в график после сбоя

В столичном метро на Серпуховско-Тимирязевской линии движение поездов ввели в график, теперь оно идет штатно, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Во вторник утром на «серой» ветке были увеличены интервалы движения составов. Это произошло из-за проверки поезда.

Подробностей не было.

Кроме того, в начале октября на «серой» ветке метро столицы произошел сбой. На платформе станции «Отрадное» из-за этого скопились толпы людей.

