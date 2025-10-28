Движение поездов на «серой» ветке метро ввели в график после сбоя
В столичном метро на Серпуховско-Тимирязевской линии движение поездов ввели в график, теперь оно идет штатно, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
Во вторник утром на «серой» ветке были увеличены интервалы движения составов. Это произошло из-за проверки поезда.
Подробностей не было.
Кроме того, в начале октября на «серой» ветке метро столицы произошел сбой. На платформе станции «Отрадное» из-за этого скопились толпы людей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.