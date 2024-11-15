сегодня в 10:27

Движение поездов на Ленинградском направлении ОЖД восстановлено после сбоя

Движение пригородных электропоездов восстановили на участке Ленинградский вокзал — Клин. Электрички двигаются по расписанию, сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Пассажирам принесли извинения за неудобства и напомнили, что следить за расписанием движения поездов можно на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее по техническим причинам задерживались пригородные поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Ленинградского вокзала и обратно.

Максимальное время опоздания электричек составляло не более 40 минут.