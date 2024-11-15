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Электрички задерживаются на Ленинградском направлении ОЖД в сторону Москвы

По техническим причинам задерживаются пригородные поезда на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) в сторону Ленинградского вокзала и обратно, сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Максимальное время опоздания электричек составляет не более 40 минут.

Специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы уменьшить время опоздания поездов. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Сведения о фактическом движении поездов можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов 8-800-775-00-00.