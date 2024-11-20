Движение поездов на Калининской линии метро в Москве вернулось в график

сегодня в 14:09

В Москве поезда «желтой» линии метро вернулись к графику

В Москве на Калининской линии метро был сбой в движении поездов, вызванный падением человека на пути, но на данный момент курсирование составов возвращено к графику, сообщает столичный Дептранс .

«Движение на Калининской линии (8) в графике», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Сети появилось видео обстановки в метро после того, как на пути упал мужчина. Предварительно установлено, что человек находился в нетрезвом состоянии.

Пассажир столичного метро упал на пути в момент, когда там не было поезда. Из-за этого движение составов пришлось временно остановить.