Движение по внешней стороне МКАД временно ограничат в ночь на 19 апреля

С 22 часов 18 апреля до 02 часов 19 апреля будет временно ограничено автомобильное движение по участку внешней стороны МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также ограничение коснется участков Новорязанского шоссе от дома № 3, корп. 1 до МКАД, по Волгоградскому проспекту — от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) и по Проектируемому проезду № 3502.

Автолюбителей призвали заранее планировать свой маршрут и во время движения обращать внимание на дорожные знаки.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту столичных дорог. Ежегодный ремонт проводится из-за деформации дорожного полотна.