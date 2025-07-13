Интерпол донес на российского подростка из-за оскорблений в игре Brawl Stars

14-летнему подростку из Санкт-Петербурга пришлось краснеть «на ковре» у полиции из-за доноса Интерпола. В мае его аккаунт в игре Brawl Stars заблокировали за оскорбления участников, но на этом история не закончилась, сообщает Baza .

Интерпол получил данные от компании Google и связался с российской полицией. Подросток вместе с отцом пришел в отдел, где ему показали скриншот с оскорблениями «Папы Гриба» — именно такой ник в игре у школьника. Тот во всем сознался.

Он поругался с другим участником и пригрозил, что купит пистолет и накажет обидчика. Мальчик уверяет, что планировал все это сделать во время игры, однако в Brawl Stars нельзя купить пистолет. Также во время ссоры прозвучали оскорбления на религиозной почве.

«Папу Гриба» отпустили из отдела полиции. Теперь сотрудники проводят проверку по ст. 148 УК РФ (нарушение права свободы совести и вероисповедания).