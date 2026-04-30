Движение по Крымскому мосту возобновили

сегодня в 14:42

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь открыто. Ранее его перекрывали из-за атаки ВСУ, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

Всего перекрытие моста длилось около 10 часов. Его вновь открыли около 12:00.

По состоянию на 14:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 500 машин. Ждать придется около двух часов.

Со стороны Керчи скопилась очередь из 550 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли в ночь на четверг из-за атак ВСУ. Тогда в очереди на въезд скопились 4 тыс. автомобилей. Длина пробки составила 30 км.

