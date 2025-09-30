Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. С обеих сторон затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, сообщается в Telegram-канале крымского оперштаба.
Ночью движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Людям порекомендовали следовать рекомендациям работников транспортной безопасности.
Причины перекрытия не называются.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, когда решится проблема с бензином в республике. Трудности с поставками обусловлены сокращением производства на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.