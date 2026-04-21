Движение на Сокольнической линии ввели в график после сбоя
Фото - © Медиасток.рф
График движения на Сокольнической линии метро Москвы приведен в норму после сбоя, сообщат пресс-служба столичного Дептранса.
Во вторник на «красной» ветке столичной подземки произошел сбой по техническим причинам. Из-за него утром на участке от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского» не было движения поездов. Один из составов задымился.
Сейчас движение восстановлено и введено в график. Ситуация на станциях Сокольнической линии постепенно нормализуется.
Поезда ходят в штатном режиме.
