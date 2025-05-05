Движение на МЦК восстановили после 35-минутного сбоя
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На Московском центральном кольце (МЦК) восстановили движение поездов после сбоя, который произошел на линии по техническим причинам, сообщает пресс-служба МЖД.
В понедельник движения составов на МЦК не было в обе стороны. Сотрудники станции «Ростокино» по громкоговорителю объявили пассажирам, что движение остановилось по техпричинам.
Поезда не ходили на линии с 10:20 по 10:55 в оба направления. Сейчас составы на данной ветке следуют с установленным по графику интервалом.
Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.