Движение на МЦК восстановили после 35-минутного сбоя

На Московском центральном кольце (МЦК) восстановили движение поездов после сбоя, который произошел на линии по техническим причинам, сообщает пресс-служба МЖД.

В понедельник движения составов на МЦК не было в обе стороны. Сотрудники станции «Ростокино» по громкоговорителю объявили пассажирам, что движение остановилось по техпричинам.

Поезда не ходили на линии с 10:20 по 10:55 в оба направления. Сейчас составы на данной ветке следуют с установленным по графику интервалом.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.