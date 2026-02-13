Движение на МЦД-2 вводится в график после сбоя Транспорт сегодня в 10:23 Фото - © Медиасток.рф

Движение поездов на МЦД-2 осуществляется в обе стороны и вводится в график. Вспомогательный локомотив убрал с путей остановившийся состав, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.