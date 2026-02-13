Движение на МЦД-2 вводится в график после сбоя
Фото - © Медиасток.рф
Движение поездов на МЦД-2 осуществляется в обе стороны и вводится в график. Вспомогательный локомотив убрал с путей остановившийся состав, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Вместе с МЖД сокращаем опоздания задержанных поездов», — сообщили в ведомстве.
Сбой движения поездов произошел 13 февраля на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД. Движение было ограничено через станцию Павшино. Это произошло из-за остановки одного из составов.
Причиной остановки стал пережог контактного провода. На место оперативно прибыла бригада энергетиков.
