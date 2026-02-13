Пережог контактного провода стал причиной сбоя в движении на МЦД-2
Фото - © Медиасток.рф
Пригородный поезд на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) остановился из-за пережога контактного провода, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Это вызвало сбой в движении на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД.
Инцидент произошел на станции Павшино в 8:43 пятницы, 13 февраля. На данный момент несколько поездов на участке от Нахабина до Тушинской следуют по соседнему пути.
На место уже прибыла бригада энергетиков. Специалисты принимают меры для стабилизации графика движения.
