сегодня в 09:51

Пережог контактного провода стал причиной сбоя в движении на МЦД-2

Это вызвало сбой в движении на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД.

Инцидент произошел на станции Павшино в 8:43 пятницы, 13 февраля. На данный момент несколько поездов на участке от Нахабина до Тушинской следуют по соседнему пути.

На место уже прибыла бригада энергетиков. Специалисты принимают меры для стабилизации графика движения.

