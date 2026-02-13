Остановка поезда вызвала сбой в движении на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД
В столице на втором маршруте Московских центральных диаметров(МЦД-2, D2) и Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение ограничено через станцию Павшино. Это произошло из-за остановки одного из составов по техническим причинам.
На данный момент к месту остановки уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов временно проследует укороченными маршрутами.
Совместно с Московской железной дорогой принимаются все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
