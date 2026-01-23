Движение на Ленинградском шоссе в Москве снова открыли

На Ленинградском шоссе в Москве открыли движение. В том числе проезд свободен на внутренней стороне МКАД от улицы Свободы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение открыли в Оружейном переулке, на МСД в районе Бусиновской эстакады в сторону области, на съезде с Ленинградского проспекта в районе 1-й улицы Ямского Поля в сторону центра и на съезде с ТТК в районе тоннеля Беговой на Ленинградский проспект.

Автомобилистам сообщили, что они могут свободно проехать на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 3 направлению в центр, на внешней стороне МКАД в районе Бусиновской эстакады, на Ленинградском проспекте по направлению в центр.

Открыли движение на Кремлевской и Москворецкой набережных и на Большом Каменном мосту по направлению в центр.

Ранее огромная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в столице. Водители оставляли машины и шли пешком. Автолюбители стояли в пробке более двух часов.

