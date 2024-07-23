Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после ограничений
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили после временных ограничений, сообщается в официальном Telegram-канале моста.
Утром 23 июля на Крымском мосту временно ограничили движение автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О причинах ограничений не сообщали.
Ранее утром очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани.