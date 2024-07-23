Перед Крымским мостом растет автомобильная очередь

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Очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом

Очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани, пишет Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет». — сказано в сообщении на пять часов утра по Москве.

Часом ранее перед сооружением было зафиксировано 120 автомобилей. В три часа ночи — 60 машин.

В два ночи проезд был свободным, указывает канал.