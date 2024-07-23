Перед Крымским мостом растет автомобильная очередь
Очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом
Очередь из 300 машин образовалась перед Крымским мостом со стороны Тамани, пишет Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет». — сказано в сообщении на пять часов утра по Москве.
Часом ранее перед сооружением было зафиксировано 120 автомобилей. В три часа ночи — 60 машин.
В два ночи проезд был свободным, указывает канал.