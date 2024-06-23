Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

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На автомобильной части Крымского моста движение транспорта временно перекрыто, сообщается на официальном Telegram-канале моста.

Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие. Также водителям следует исполнять указания сотрудников транспортной безопасности.

В очереди на мост со стороны Тамани стоят 90 машин. Со стороны Керчи — никого нет.

Ранее ВМС Украины заявило, что Крымский мост для них сейчас не имеет былой тактически-стратегической значимости. Объект практически не используется для военной логистики.

