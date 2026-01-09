Дорожники вытаскивают буксующие грузовики и легковушки в Подмосковье

Подмосковные дорожники помогают водителям вытаскивают буксующие в сугробах грузовики и легковые автомобили, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Все силы направлены на борьбу со стихией — дорожники Подмосковья трудятся без перерывов, чтобы обеспечить безопасный проезд», — говорится в сообщении.

Подмосковных автомобилистов призвали в непогоду отказаться от поездок на личном транспорте или быть аккуратными на дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что региональные коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. На улицы и дороги выведено более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. специалистов — на региональной.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — отметил Воробьев.

