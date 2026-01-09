Андрей Воробьев: коммунальные службы работают в усиленном режиме из-за снегопада

В Московской области коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. На улицы и дороги выведено более 10,1 тыс. единиц техники и 28 тыс. человек на муниципальной сети, почти 600 единиц и свыше 1 тыс. специалистов — на региональной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас коммунальщики стараются делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность жителей и проезд транспорта. В приоритете находятся федеральные и региональные трассы, затем дворы и пешеходные зоны.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

«Благодарю всех, кто вышел на расчистку территорий, за работу в таких непростых условиях. И наших жителей — за понимание», — заключил губернатор.

В регион пришел балканский циклон «Фрэнсис». В Москве и Подмосковье до 00:00 10 января объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах. Коммунальщики круглосуточно ликвидируют последствия мощного снегопада. В городе и области уже выпало большое количество снега, сугробы сильно выросли.

