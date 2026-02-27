Дорожная обстановка в Московской области утром 27 февраля

В пятницу утром, 27 февраля, загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов, об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.