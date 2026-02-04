Дорожает не из-за жадности: почему поездка на такси в час пик стоит как авиабилет

Резкие скачки цен на такси во время снегопадов и в часы пик — это не «заговор агрегаторов», а результат автоматических алгоритмов спроса и предложения, сообщил РИАМО руководитель управления по работе с импортерами Г"азпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

В конце январе, когда Московский регион засыпало снегом, цены на такси взлетели до рекордных значений. Так, москвичу было дешевле улететь в Санкт-Петербург, чем доехать с северо-востока города до аэропорта Домодедово.

«Цены на такси формируются автоматически в зависимости от спроса и свободных машин. Если водителей не хватает, а спрос высокий, то поездка автоматически становится дороже. Система сама рассчитывает повышенные коэффициенты для водителей, чтобы они ехали в места с большим количеством пассажиров. Конечно, в экстремальных ситуациях, как это было после снегопадов, цены становятся неоправданно высокими, но в этом нет никакого заговора — только формулы», — сказал Корнев.

Он озвучил очевидный совет для желающих сэкономить — пересесть на другой транспорт. Это будет точно дешевле и даже быстрее, чем на такси.

«Еще совет: заранее смотрите цену поездки и почаще обновляйте приложение такси. Стоимость меняется очень быстро, поэтому можно „поймать“ подходящую цену. Цены всегда вырастают в часы-пик, утром — по окраинам, а вечером — ближе к центру. Старайтесь по возможности не попадать в зоны повышенного спроса и перестроить поездку по времени. Всегда проверяйте цены на разные тарифы. Иногда разница между ними очень существенна», — рассказал эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.