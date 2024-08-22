До 78 тысяч: в Череповце водителям трамваев повысят зарплату

В Череповце водителям трамваев повысят среднюю заработную плату — с 60 до 78 тысяч рублей. Соответствующее решение принял врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, сообщает «Бриф24» .

«Жизнь под стук колес — это теперь не просто романтичная профессия. После повышения средняя зарплата водителя трамвая достигнет 78 тысяч рублей. Сейчас она чуть выше 60 тысяч», — написал в соцсетях череповецкий мэр Вадим Германов.

Сейчас местное отделение «Электротранс» приступило к бесплатному обучению водителей трамваев. Студентам также будут выдавать зарплату, отметил глава города Германов.

В начале августа трамвайное депо имени Апакова в Москве отметило 115 лет со дня основания. После окончания реставрационных работ оно может стать самым современным в столице. За более чем век депо не прекращало работу ни на один день, однако единственный ремонт в нем провели еще в начале 1960 годов.