сегодня в 11:18

Для ж/д пассажиров на ряде участков Подмосковья пустили компенсационные автобусы

Для обеспечения перевозок ж/д пассажиров на некоторых участках в Московской области курсируют компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.

Из-за ухудшения погодных условий и падения деревьев на ж/д инфраструктуру сейчас наблюдаются затруднения в движении поездов на однопутных участках Савеловского направления МЖД. Это касается участков Соревнование — Большая Волга, Вербилки — Савелово, двухпутного Катуар — Лобня.

Кроме того, движение составов на Рижском и Ярославском направлениях МЖД было частично восстановлено.

На месте происшествий проводятся работы по устранению последствий непогоды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что свыше 200 аварийных бригад ликвидируют последствия непогоды в регионе.

«Все необходимые ресурсы и силы для борьбы с последствиями непогоды развернуты, будем информировать о сроках устранения аварий», — сказал Воробьев.