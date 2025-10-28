Для замены пролонгированных водительских прав потребуется медсправка

Со следующего года в стране водителям нужно будет заново проходить медкомиссию и получать соответствующее заключение для замены истекших прав , сообщает ТАСС .

Ассистент кафедры административного права и процесса им. Л. Л. Попова Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров напомнил, что водителям нужно будет пройти медицинское освидетельствование. Это правило прописано в ч. 1 ст. 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

По его словам, водителям при замене прав по закону не нужно заново сдавать экзамены в ГАИ. Но прохождение медкомиссии — обязательное условие для получения новой медсправки. Без нее заменить удостоверение нельзя.

Водительские удостоверения, которые истекли в 2022–2025 годах, пролонгировали на 3 года. Срок нужно считать от даты, когда действие прав заканчивалось. Замена документа в это время не требовалась.

