С 1 января 2026 года водителям потребуется замена удостоверений

Автоматическое продление водительских прав в России завершится с 2026 года

С 1 января 2026 года в России прекращается действие автоматического продления водительских удостоверений, которое действовало с 2022 года, сообщает ТАСС .

Согласно разъяснениям эксперта МГЮА, право управления транспортными средствами будет автоматически продлеваться только для документов, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно.

Водители, уже воспользовавшиеся трехлетним автопродлением, должны ориентироваться на первоначальную дату окончания действия прав, указанную в удостоверении, чтобы своевременно пройти стандартную процедуру замены.

Механизм автоматического продления, введенный постановлениями правительства РФ в 2022–2024 годах, позволял управлять автомобилем со старыми правами без их замены. Теперь гражданам, чьи удостоверения будут считаться недействительными с 1 января 2026 года, необходимо заблаговременно обратиться в ГИБДД для получения новых документов.