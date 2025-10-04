Дерзкий цвет: на МЦД-4 запустили 250-метровую «Черную мамбу»

Сотый поезд «Иволга» запустили на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4), он выкрашен в черный цвет, сообщает Mash .

250-метровая «Черная мамба», как ее прозвали москвичи, уже перевозит пассажиров по железной дороге.

Внутри поезда — все, как в классической «Иволге»: мягкие кресла, широкие проходы, климат-контроль. А снаружи поезд покрашен в матово-черный цвет с вкраплениями красного. Это отсылка к черной мамбе — одной из самых быстрых, красивых и ядовитых змей в мире.

Ранее власти Москвы заявили, что планируют продлить МЦД до столиц ближайших регионов. Речь идет о Ярославле, Туле, Иванове, Твери и Смоленске.

