Власти Москвы планируют продлить МЦД до столиц ближайших регионов

Власти Москвы: МЦД в будущем соединит столицу с Ярославлем, Тулой и Иваново

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшем будущем в российской столице будет реализовываться сразу несколько транспортных проектов. Один из них носит межрегиональный характер. После его реализации Московские центральные диаметры (МЦД) будут соединять мегаполис со столицами ближайших регионов: Ярославлем, Тулой, Иваново, Тверью и Смоленском, сообщает kp.ru .

«Если брать межрегиональный проект — это развитие центрального транспортного узла — продление наших центральных диаметров до столиц регионов, которые окружают Московскую область: Ярославль, Тула, Иваново, Тверь, Смоленск. Мы стараемся делать с минимальными капитальными затратами, но логистику выстраиваем так, чтобы увеличить частоту движения, комфортность передвижения, интегрировать в существующие диаметры», — рассказал Собянин.

По словам столичного градоначальника, на сегодняшний день из Смоленска в Москву довольно сложно попасть с помощью пригородного общественного транспорта, но если продлить МЦД до столицы Смоленской области, то населению будет удобно путешествовать между городами.

Также московские власти меняют подход к развитию транспортной инфраструктуры. Вместо полного финансирования крупных магистралей из городской казны администрация привлекает частных инвесторов через концессионные соглашения.

Уже определены два приоритетных проекта для такого сотрудничества. Первый соединит север столицы с деловым центром «Москва-Сити» и Национальным космическим центром, проложив маршрут от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Фактически это будет частичный дублер Северо-Западной хорды и Ленинградского проспекта.

Второй проект предполагает строительство автомагистрали вдоль путей МЦК, которая пройдет от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта. Новая дорога обеспечит транспортную связь района ЗИЛ с южными и юго-западными районами города.

Уже прошли конкурсные процедуры для двух участков. В данный момент активно рассматривается третий участок — платное соединение между Новорижским шоссе и проспектом Багратиона. Именно этот участок поможет снизить нагрузку на Новорижское направление.

Ранее Собянин заявил, что в будущем весь общественный транспорт Москвы может стать беспилотным.