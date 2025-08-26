Власти Москвы: в будущем весь общественный транспорт станет беспилотным

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил редакцию kp.ru с целью поздравить ее со 100-летним юбилеем. Во время общения с журналистами он также поделился планами по внедрению автоматизированного транспорта в российской столице. По словам градоначальника, уже в сентябре этого года на улицы столицы выйдет первый беспилотный трамвай.

По словам Собянина, уже через пять лет около 66% трамвайного парка Москвы будет функционировать в автономном режиме. Приоритет в автоматизации получат маршруты с выделенными линиями движения.

«Я считаю, что весь транспорт рано или поздно будет беспилотный. Не через год-два, но через десятилетия. При этом беспилотный рельсовый транспорт будет развиваться в первую очередь. Я надеюсь, уже в сентябре запустим первый беспилотный трамвай. А через 5 лет у нас две трети трамваев будут беспилотными. В первую очередь те, которые двигаются по выделенным путям», — сказал Собянин.

После успешного внедрения беспилотных трамваев планируется переход к автоматизации метрополитена. Специалисты уже проводят испытания беспилотных поездов метро. Собянин допустил, что полный переход на беспилотные технологии в общественном транспорте займет не один год, а десятилетия. Однако именно рельсовый транспорт станет первопроходцем в этом направлении.

Внедрение инновации пройдет в три этапа. Сначала автоматизированные составы будут курсировать без пассажиров. На втором этапе поезда начнут перевозить людей, но под контролем машиниста. Заключительная фаза предполагает полностью автономную работу.