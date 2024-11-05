Дептранс Москвы опроверг информацию о возгорании в вагоне метро на «Кузьминках»

Информация Telegram-каналов о том, что внутри вагона поезда метро на станции «Кузьминки» произошло возгорание, не соответствует действительности. Движение на «фиолетовой» ветке происходит в графике, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Telegram-канал «112» писал, что внутри вагона поезда метро произошло возгорание. Инцидент случился на станции «Кузьминки» по направлению к центру Москвы. В вагоне появился белый дым. Людей быстро вывели из него, источник дыма потушили. «112» также сообщал, что, предположительно, загорелись рельсы.

По словам пресс-службы Дептранса, опубликованная информация не соответствует действительности. Работники метрополитена использовали огнетушитель на маленький участок тлеющей шпалы. Вызывать сотрудников городских служб не пришлось. При этом никакого задымления или возгорания в вагоне не было.

Ранее сообщалось, что движение на «фиолетовой» ветке метро ввели в график после сбоя. Это произошло из-за человека на путях.