Дептранс Москвы: движение в Ходынском тоннеле восстановлено

Движение в Ходынском тоннеле в Москве восстановлено. Оно было затруднено из-за ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Из-за аварии в Ходынском тоннеле две полосы из пяти были перегорожены. Водителям приходилось ехать по трем оставшимся, из-за чего движение было затруднено.

Причины аварии выясняют. Информации о пострадавших еще нет.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП в Ходынском тоннеле образовался затор на трех полосах движения.