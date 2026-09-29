Хирурги Коломны лечат грыжи через проколы и выписывают пациентов за 3–4 дня

Хирурги Коломенской больницы ежегодно проводят более 250 операций по поводу грыж передней брюшной стенки. Большинство вмешательств выполняют через проколы, после чего пациенты проводят в стационаре не более 3–4 дней, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Хирурги Коломенской больницы ежегодно выполняют более 250 операций по поводу грыж передней брюшной стенки различной локализации. Большую часть вмешательств проводят малоинвазивными методами, что сокращает восстановление после операции.

Грыжа возникает из-за дефекта в мышечно-сухожильном каркасе живота: через ослабленный участок внутренние органы выходят под кожу. Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Мишин отметил, что с этим заболеванием сталкиваются в том числе молодые люди, не занятые подъемом тяжестей. Пациенты порой годами откладывают визит к врачу и поступают на экстренную операцию с ущемлением грыжи.

При ущемлении орган зажимается, его кровоснабжение нарушается и может начаться некроз тканей. В такой ситуации счет идет на часы, а риски для жизни возрастают.

«Консервативные методы грыжу не лечат. Бандаж — это временная мера поддержки для тех, кому операция противопоказана из-за тяжелых сопутствующих заболеваний», — пояснил Дмитрий Мишин.

В больнице применяют герниопластику: сетчатый имплантат укрепляет брюшную стенку и снижает риск повторного образования грыжи. В большинстве случаев операцию проводят через несколько проколов вместо большого разреза. Пациенты остаются в стационаре не более 3–4 дней.

Хирурги советуют обратиться к врачу при появлении выпячивания в паху, области пупка или на животе, особенно если оно заметно при кашле или нагрузке. Записаться на консультацию Дмитрия Мишина можно через терапевта или хирурга в поликлиниках Подлипки и № 2. Также можно обратиться в хирургическое отделение по адресу: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 318, хирургический корпус № 7, каб. 332. Прием проходит по рабочим дням, кроме четверга, с 14:00 до 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.