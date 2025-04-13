Москвичей предупредили о заторе в Ходынском тоннеле из-за ДТП

В Москве в Ходынском тоннеле произошла авария, которая спровоцировала затор на трех полосах для движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Оперативные службы Москвы уже работают на месте ДТП в Ходынском тоннеле. Что стало причиной аварии, а также есть ли пострадавшие, уточняется.

Автомобилистов предупредили, что авария спровоцировала затор сразу на трех полосах для движения. На данный момент транспорт может двигаться только по двум полосам из пяти существующих.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и выбирать альтернативные пути для перемещений, чтобы не усугублять ситуацию.