Дарчиев: процедура восстановления авиационного сообщения с США уже идет

В ближайшее время могут начаться переговоры по ликвидации раздражителей в отношениях между РФ и Соединенными Штатами. Процедуру восстановления авиационного сообщения между государствами хотелось бы начать, рассказал газете «Известия» посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

На грядущих консультациях с американской стороной обсудят и этот вопрос.

По словам Дарчиева, РФ сформировала пакет документов для возобновления авиасообщения с США. Дипломат считает, что встреча представителей России и Соединенных Штатов на Аляске приведет к нормализации дипломатических отношений.

Ранее Дарчиев сказал, что без возврата конфискованной у РФ дипломатической собственности в США, решение иных вопросов двусторонней повестки окажется затруднено. Посол надеется, что прошедшая встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа 15 августа ускорит процедуру нормализации отношений между государствами.