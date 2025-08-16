Россия настаивает на возврате дипсобственности в США

Без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в Соединенных Штатах решение других вопросов двусторонней повестки будет затруднено, заявил посол России в США Александр Дарчиев, сообщает РИА Новости .

Дипломат выразил надежду, что прошедший саммит на Аляске сможет ускорить процесс нормализации отношений между странами, включая этот болезненный для России вопрос.

Параллельно Москва предпринимает конкретные шаги для восстановления контактов: как сообщил Дарчиев, российская сторона уже подготовила все необходимые документы для возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. В настоящее время эти документы находятся на стадии обсуждения.

На авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком кругу продолжались 2 часа 45 минут.