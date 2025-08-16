Россия настаивает на возврате дипсобственности в США
Без возврата конфискованной дипломатической собственности РФ в Соединенных Штатах решение других вопросов двусторонней повестки будет затруднено, заявил посол России в США Александр Дарчиев, сообщает РИА Новости.
Дипломат выразил надежду, что прошедший саммит на Аляске сможет ускорить процесс нормализации отношений между странами, включая этот болезненный для России вопрос.
Параллельно Москва предпринимает конкретные шаги для восстановления контактов: как сообщил Дарчиев, российская сторона уже подготовила все необходимые документы для возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. В настоящее время эти документы находятся на стадии обсуждения.
На авиабазе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Переговоры в узком кругу продолжались 2 часа 45 минут.