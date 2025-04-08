Бренд Shacman готовится к локализации выпуска автомобилей в России

Российская компания ООО «Шакман Моторс» (представитель китайского бренда грузовой техники Shacman) и китайский завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. планируют создать проект по локализации производства техники в России, сообщает ТАСС .

«„Шакман моторс“ и завод Shaanxi в настоящий момент готовят проект по организации производства техники на территории Российской Федерации», — заявил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин на пресс-конференции.

В феврале китайский производитель Shacman приостановил продажи в России грузовиков категории N3G для проведения проверки жалоб на качество. Такое решение приняли после проверки Росстандарта.

Ранее автоэксперт Петр Баканов заявил, что повышение цен на российском авторынке в целом может составить от 5% до 20% за весь 2025 год, особенно если не будет крупных потрясений.