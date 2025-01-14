Цены на автомобили в РФ в этом году могут подняться до 20%

Автоэксперт Баканов: цены на авто в этом году могут подняться до 20%

Повышение цен на российском авторынке в целом может составить от 5% до 20% за весь 2025 год, особенно, если не будет крупных потрясений, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Нужно понимать, что все сильно зависит от ключевой ставки, новостного фона, поставок и множества других факторов. В этом году никто не делает оптимистичных прогнозов», — сказал Баканов.

Он добавил, что, по сравнению с прошлым годом, когда показатели были неплохими, сейчас возможен спад продаж. Какой он именно будет — 10%, 20% или больше — эксперты расходятся во мнениях, но утильсбор, процентная ставка и другие изменения явно не добавляют оптимизма.

«Утильсбор и процентная ставка вынуждают производителей перекладывать издержки на потребителей. Компании часто оперируют заемными средствами, и высокая ставка увеличивает расходы. Все это снижает спрос, ведь у потребителя не бездонный карман. Он может отказаться от покупки машины, копить дольше или искать альтернативы», — считает автоэксперт.

Баканов уточнил, что в итоге все это обязательно отразится на спросе и общем состоянии рынка. Но сейчас трудно говорить о чем-то определенном.