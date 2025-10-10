Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой

Дорожные службы смонтировали проекционную разметку на 74 пешеходных переходах в Московской области, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Работы провели для повышения безопасности пешеходов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку. Работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, наибольший объем работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Обустройство проекционной разметки продолжается — до конца года дорожники оборудуют еще более 80 переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На опору над пешеходным переходом устанавливается проектор, который дублирует разметку, что позволяет сделать переход более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях.

В черте городов подсветка появилась, например, в Жуковском на улице Гагарина рядом с филиалом Московского физико-технического института, в Павловском Посаде на 4 переходах вблизи школ и дома культуры на Большой Покровской улице, в Истре на Советской улице возле отделения налоговой и школы имени А. П. Чехова, а также в Подольске на улице Парковой неподалеку от здания школы и промышленного предприятия. А в Ступине работы выполнили на трех переходах улицы Пристанционной: возле одноименного автовокзала, у гаражного кооператива и рядом с техникумом имени А. Т. Туманова.

Безопаснее стало и в малых населенных пунктах, среди них село Перхушково в Одинцовском округе, там подсветкой оборудовали переход у здания больницы, в Солнечногорске работы выполнили у остановки «ЖК Зеленоградский» в поселке Голубое, а в Богородском округе обезопасили переход возле школы в деревне Боровково.

На региональных дорогах Подмосковья проекционную разметку на переходах монтируют с 2022 года, за 3 года подсветкой оборудовали более 320 переходов. В первую очередь работы проводятся на пешеходных переходах у социальных объектов, в том числе образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.