Более 70 электробусных маршрутов запустили в Москву в 2024 году

В прошлом году в столице были запущены более 70 электробусных маршрутов. Экологичный и Инновационный общественный транспорт впервые пришел в 15 районов мегаполиса и Подольск, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Открыли на маршрутах 110 новых остановок транспорта, установили и подключили свыше 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в прошлом году в городе скорректировали 140 маршрутов электробусов и автобусов. Общественный транспорт стал ходить чаще и по более востребованным трассам. Так, был изменен путь общественного транспорта вблизи с открытыми станциями Сокольнической и Троицкой линий метро. еще была улучшена маршрутная сеть в «Сколково».

Кроме того, в 2024 году в Москве открыли 15 новых маршрутов, в том числе по Калужскому шоссе в ТиНАО и ночные в столичные районы Кунцево и Ясенево. Еще в городе появились 13 новых магистральных маршрутов, которые проходят по главным улицам и связывают разные округа наземным транспортом.

Ранее стало известно, что в столице появилось уже 10 тыс. современных остановочных павильонов. Все конструкции выполнены в едином стиле московского транспорта. Новые остановки изготовлены из более износостойких материалов.