10 тыс современных остановок общественного транспорта установили в Москве

сегодня в 14:11

В столице появилось уже 10 тыс. современных остановочных павильонов. Все конструкции выполнены в едином стиле Московского транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Остановки оснащены крышами увеличенной площади, которые защищают людей от интенсивных осадков, и лайтбоксами с информацией о маршрутах. Пассажирам стало легче узнавать, когда приедет нужный автобус или электробус.

Новые остановки изготовлены из более износостойких материалов. Стекла выполнены из прочного триплекса. Еще одно преимущество новых остановок — освещение и видеонаблюдение.

«Мы обновляем павильоны ожидания транспорта с 2015 года, а с 2018 года их собирают на столичном заводе СВАРЗ», — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что осенью в столице установили более 1 тыс. современных остановок. Транспортную инфраструктуру в городе развивают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее стало известно, какими будут тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы в 2025 году. Подробнее читайте в материале РИАМО.