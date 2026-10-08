В Подмосковье реализовали инициативу «Новых людей» о парковке электромобилей

Владельцам электромобилей в Московской области упростили получение права на бесплатную парковку: им больше не нужно ежегодно подавать заявление и документы. Изменения приняли на первом заседании восьмого созыва Госдумы, сообщает пресс-служба аппарата фракции «Новые люди» в Московской областной думе.

В Московской области владельцам электромобилей больше не потребуется самостоятельно оформлять право на бесплатную парковку. Необходимые сведения будут учитываться без ежегодной подачи заявления.

Ранее для получения льготы нужно было подать заявление через региональный портал госуслуг, приложить паспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, а затем дождаться разрешения. Его выдавали на один год, после чего процедуру приходилось повторять.

Партия «Новые люди» предложила убрать эти требования во время предвыборной кампании в рамках проекта «100 инициатив для Подмосковья». Согласно предложению, если государство уже располагает необходимыми сведениями, человек не должен повторно предоставлять документы и подтверждать право на льготу.

«Во время предвыборной кампании мы говорили о том, что получение льгот должно становиться проще. Если государство уже располагает необходимой информацией, нет смысла заставлять человека собирать документы и ежегодно проходить одну и ту же процедуру. Одна из инициатив уже реализована — продолжим добиваться реализации остальных», — сказал депутат Московской областной думы Лев Закиров.

В «Новых людях» считают, что этот принцип следует распространить на другие государственные услуги и меры поддержки. Если право человека можно подтвердить на основании имеющихся государственных данных, льготу нужно предоставлять без дополнительных справок и заявлений.

Изменение правил бесплатной парковки для электромобилей стало одной из первых реализованных инициатив проекта «100 инициатив для Подмосковья». Работа над остальными предложениями продолжается.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.