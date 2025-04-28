Более 560 тыс человек посетили Южный речной вокзал в Москве после реконструкции

Ровно два года назад после реконструкции открылся Южный речной вокзал. С того времени его посетили более 560 тыс. человек. Только в 2025 году здесь побывало на 50% больше людей, чем в 2024-м, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В столице активно развивается речной транспорт, а количество пассажиров круизных теплоходов растет. Таких результатов удалось достичь с помощью обновления Северного и Южного речных вокзалов. Последний стал принимать пассажиров спустя более 20 лет, а Москва вернула себе статус порта пяти морей.

На Южном вокзале также проходят мастер-классы, фестивали, спортивные соревнования. За два года здесь состоялось почти 1 тыс. мероприятий для взрослых и детей. Ликсутов подчеркнул, что теперь Южный вокзал — важный транспортный объект и популярное место отдыха.

«Здесь расположен причал регулярного речного электротранспорта „ЗИЛ — Печатники“. С момента открытия в 2023 году горожане воспользовались причалом более 100 тыс. раз, а на самом маршруте электросудов совершено уже свыше 620 тыс. поездок. Мы продолжаем развивать водный транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

На вокзале теперь благоустроена территория, у него стильный дизайн, есть смотровая площадка на крыше, оранжерея, зона библиотеки, современный медиазал, кафе, причал регулярного маршрута электросудов «ЗИЛ — Печатники» и кассы речных туроператоров.

Во время сезона навигации в прошлом году Северный и Южный вокзалы приняли и отправили круизные суда по стране более 2,1 тыс. раз, на борту было свыше 370 тыс. пассажиров — это больше показателей 2023 года на 15%. Всего речные вокзалы столицы в прошлом году приняли около 3 млн посетителей.