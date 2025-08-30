Более 500 автомобилей стоит в очереди на Крымский мост со стороны Керчи Транспорт сегодня в 19:15 Фото - © Rosavtodor.ru

Пробка из 510 автомобилей образовалась в субботу вечером перед ручным досмотром у Крымского моста со стороны Керчи, сообщается в Telegram-канале оперативной информации на объекте.

Время ожидания составляет около 2 часов. При этом со стороны Тамани очередь перед пунктом ручного досмотра отсутствует. Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Крымском мосту. Силовики выявили автомобиль Chevrolet Volt с мощной бомбой. Перевозивших автомобиль с замаскированной бомбой задержали в Краснодарском крае.